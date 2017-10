Transportfiets weg en fietsdief betrapt

Aalsmeer – In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 oktober is een fiets gestolen vanaf de Aalsmeerderweg, nabij de Kerkweg. Het betreft een damesfiets van het merk Cortina transport en legergroen van kleur. De fiets heeft een zadel met een blokpatroon in de kleuren zwart met grijs. De fiets is mat afgewerkt en het registratienummer eindigt op 542. De diefstal heeft tussen tien uur ’s avonds en half acht zondagmorgen plaatsgevonden. De fiets ergens zien staan of mogelijk de diefstal gezien? De politie en natuurlijk de eigenaar horen het graag via 0900-8844.

In kraag gevat

Op zaterdag 21 oktober om een uur in de nacht zagen agenten een man op een vouwfiets het terrein van een jachthaven aan de Stommeerweg afrijden. De fietser werd tot stoppen gemaand. Bijna direct verklaarde de 27-jarige man uit Zaandam de vouwfiets net gestolen te hebben. Op heterdaad betrapt dus. Hij is aangehouden en moet zich verantwoorden bij de rechter. De fiets in inmiddels retour bij de rechtmatige eigenaar.