Trampolinespringers Omnia presteren uitstekend

Aalsmeer – Zaterdag 15 april waren de trampolinespringers van SV Omnia 2000 weer paraat in Alkmaar voor de tweede plaatsingswedstrijd van dit seizoen. Springers, trainers en supporters konden na afloop weer trots terugkijken op deze dag. Individueel werden er zeven medailles verdiend. Een mooie eerste plaats was er voor Isabelle Croes in de categorie 3e Jeugd II Meisjes. Charlotte van Aalst werd knap tweede bij de 3e Jeugd I Meisjes. Bronzen medailles waren er voor Finn Kweekel (2e Jeugd II Jongens), Hannah Serné (2e Junior Meisjes), Lucinda de Graaff (2e Senior Dames), Lindsey van Dam (3e Jeugd II Meisjes) en Eva Hermans (3e Senior Dames).

Ook bij het synchroonspringen viel Omnia in de prijzen. Bij de 2e Senior Dames deelden Omnia’s Katelijne van der Avoird en Lucinda de Graaf (eerste plaats) het podium met Fenne van der Zwaard en Jenna van Leeuwen (derde plaats). Ook het erepodium in de categorie 3e Jeugd II meisjes was grotendeels voor Omnia. Hier werden Maud Martens en Isabelle Croes eerste en Fleur Sijne en Caitlyn van der Torre derde.

De springers maken zich nu op voor de derde plaatsingswedstrijd op 13 mei. Daarna is bekend wie Omnia mogen gaan vertegenwoordigen op het NK in juni in Ahoy Rotterdam. Interesse gekregen voor Trampolinespringen? Kijk dan op www.svomnia.nl