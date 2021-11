Trampolinespringers Omnia met 6 medailles naar huis

Aalsmeer – Zaterdag 6 november reisden de trampolinespringers van SV Omnia 2000 opnieuw af naar Alkmaar, dit keer voor de tweede plaatsingswedstrijd voor teams voor het NK Trampolinespringen in december. Om met het minder goede nieuws te beginnen: Er doen dit jaar helaas geen Omnia-teams mee aan het NK voor teams. Op teamniveau schoten de prestaties net te kort.

Heel jammer natuurlijk, maar er waren redenen genoeg om toch met opgeheven hoofd terug naar huis te kunnen. Zo pakte Finn Kweekel in de 3e divisie jeugd I/II jongens een mooie eerste plaats met zijn sprongen. Isabelle Croes werd knap eerste in de 3e divisie jeugd I meisjes. Ook Katelijne van der Avoird mocht opnieuw met een medaille naar huis, voor haar tweede plaats in de 3e divisie jeugd II meisjes. Tot slot behaalde Jenna van Leeuwen brons in de 2e divisie junior meisjes. Ook was er nog een mooie 2e plaats voor Omnia trainster Marlies Kok, die afgelopen zaterdag voor trampolinevereniging Triffis uitkwam in de 2e divisie senior dames. Redenen genoeg dus voor mooie complimenten van trainer René en zijn assistent Fay aan alle springers.

En uiteraard gaan alle springers lekker door met trainen. In het voorjaar van 2022 volgen de plaatsingswedstrijden voor individueel en synchroon. Daarmee kunnen springers zich plaatsen voor het NK individueel en synchroon in Ahoy in juni.

Foto: Eerste plaats voor Isabelle Croes in 3e divisie jeugd/meisjes.