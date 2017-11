Trampolinespringen: Goud voor Omnia

Kudelstaart – Zaterdag 28 oktober was de tweede plaatsingswedstrijd voor teams voor trampolinespringers in de C-, D- en E-klasse. Een thuiswedstrijd deze keer, in de Proosdijhal in Kudelstaart. De springers presteerden opnieuw prima.

Zo werd het C1-team bestaande uit Amber, Marlies, Casper en Lisa opnieuw eerste, net als op de eerste plaatsingswedstrijd. Zij maken daarmee een goede kans op een plekje op het Nederlands Kampioenschap voor teams in december! Ook enkele andere teams van SV Omnia 2000 kunnen zich nog plaatsen. Zij moeten nog wel even knallen tijdens de derde en laatste plaatsingswedstrijd op 11 november in Bunschoten.

Nog meer medailles

Het C2-team (Sem, Finn-Julien en Sabine) haalde een knappe derde plaats, ondanks dat zij Teun moesten missen door ziekte. Ook Alyssa, Alyssa, Katelijne en Eliana uit het E7-team gingen met bronzen medailles naar huis.



Overige resultaten

Jessy, Duncan, Anne en Denise (C3) sprongen een betere wedstrijd dan vorige keer en werden daarmee prima vijfde. Het team D4 (Sarah, Kiki, Jay en Joey) behaalde een vierde plek. Ayanna, Rosie, Ilse en Rena uit het D6-team sprongen strakke oefeningen. Daarmee eindigden de springers knap als zesde in een sterk deelnemersveld. Het team D5 (Janou, Ilse, Muriël en Celeste) eindigde vlak achter hen als zevende. Merel, Fay, Nicky, Fenne en Kim (E8) hadden helaas wat foutjes in de eerste ronde van de keuze-oefeningen, maar werden alsnog netjes zevende.