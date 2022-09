Trampolinespringen bij de watertoren

Aalsmeer – Op zondag 25 september is het mogelijk om bij de watertoren buiten op een echte wedstrijdtrampoline te springen. De afdeling trampoline van de club SV Omnia 2000 Aalsmeer organiseert hier een buiten funwedstrijd en geeft daarnaast de mogelijkheid aan toeschouwers en voorbijgangers om ook de trampolines even te komen proberen! Een unieke kans om op zo’n mooie plek een gat in de lucht te springen. Aan het trampolinespringen zijn geen kosten verbonden.

De watertoren is deze dag van 13.00 tot 17.00 uur geopend, dus ook van bovenaf is het springen te bewonderen.

Van 13.00 tot 14.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur kan er vrij gesprongen worden door voorbijgangers en zullen de trampolinespringers hun mooiste trucjes laten zien. Tussen 13.00 en 15.00 uur is de funwedstrijd die enkel voor ingeschreven deelnemers is. Voor meer informatie over deelnemen kan gemaild worden naar springisintheair2019@gmail.com of kijk op de website van SV Omnia. Toeschouwers zijn natuurlijk ook van harte welkom deze dag. Het trampolinespringen gaat vanzelfsprekend enkel door bij droog weer.