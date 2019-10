Trainen bij RKDES voor schoolhandbal

Kudelstaart – Zaterdag 2 november vindt het jaarlijks terugkerende schoolhandbaltoernooi plaats in sporthal De Bloemhof in Aalsmeer. Dit door handbalverenigingen RKDES en Green Park Aalsmeer georganiseerde toernooi wordt altijd weer druk bezocht door de Kudelstaartse en Aalsmeerse basisscholen.

Omdat niet alle deelnemende kinderen handbalervaring hebben is het inmiddels een leuke traditie geworden dat er door RKDES voorafgaand aan het toernooi twee trainingen worden gegeven. Een groep enthousiaste trainers en jeugdspelers laten de kinderen op een speelse en actieve manier in korte tijd kennis maken met deze supersnelle toffe balsport. Ook wordt er aandacht besteed aan de spelregels, zodat iedereen klaargestoomd is voor het toernooi.

Uiteraard mag iedereen meedoen met de trainingen, ook als je niet aan het schoolhandbal meedoet. Het is een leuke gelegenheid om kennis te maken met handbal. De trainingen vinden plaats in de Proosdijhal in Kudelstaart op de woensdagen 16 en 30 oktober. Groep 3, 4 en 5 zijn van 15.30 tot 16.30 uur welkom, groep 6 en 7 van 17.30 tot 18.30 uur en groep 8 van 16.30 tot 17.30 uur.

Zit je in de eerste of tweede van de middelbare school en wil je ook kennis maken met handbal? Dan ben je welkom om met groep 8 mee te doen van 16.30 tot 17.30 uur. Dus trek je sportkleding en sportschoenen aan, neem een flesje water mee en kom gezellig meedoen!