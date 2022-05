Trailerhelling Stommeerweg vanaf 15 mei weer dicht!

Aalsmeer – De trailerhelling aan de Stommeerweg is net als vorig seizoen vanaf 15 mei gesloten voor particulieren. Tot 15 september is de helling dan exclusief voor gebruik door de brandweer. De trailerhelling wordt afgesloten omdat in het verleden tijdens de drukke zomerperiode gevaarlijke verkeerssituaties ontstonden bij het in of uit het water halen van boten.

De gemeente is op zoek naar een alternatieve locatie voor een trailerhelling voor particulieren. Daarvoor is een aantal locaties aan de Oosteinderweg in beeld. Er wordt onder andere overlegd met Stichting De Bovenlanden.

Slappe oevers

Een helling met een constructie, zoals die aan de Stommeerweg is gelegd, is op de locaties aan de Oosteinderweg geen optie door de slappe oevers. Dat betekent dat gekozen moet worden voor een duurdere onderheide variant van de helling. Door het aanvragen van subsidie bij de provincie kunnen de kosten voor de gemeente lager worden, maar het aanvragen van de subsidie vergt tijd. Het realiseren van een nieuwe trailerhelling gaat daarom niet meer lukken voor de start van dit zomerseizoen.

Voor en na het vaarseizoen

Tot 15 mei mogen particulieren nog hun boot te water laten of uit het water halen op de trailerhelling. Ook dan is het van belang om de auto met trailer op een veilige parkeerplaats achter te laten en tijdens het laden of lossen van de boot de veiligheid van fietsers en voetgangers in het oog te houden. Na 15 september mogen de boten via de trailerhelling weer uit het water worden gehaald of te water worden gelaten.

Alternatief

Bij diverse jachthavens in Aalsmeer zijn wel mogelijkheden om boten te water te laten of eruit te halen, maar die zijn niet gratis.