Tracker onder auto zorgt voor ophef

Vinkeveen -In de nacht van maandag op dinsdag was het even spannend op De Regenboog in Vinkeveen. De straat stond plotseling vol met politiewagens, brandweer, ambulance en de Explosieve Opruimingsdienst. Er was een verdacht pakketje gezien onder een geparkeerd staande auto in deze staat. Het ‘ding’ onder de auto werd rond 0.300 uur ontdekt en direct werden de hulpdiensten gebeld. Uit voorzorg werden vijf woningen ontruimd. De EOD zetten een robot in. Na onderzoek bleek het om een auto tracker te gaan. Een autotracker gebruik je meestal om de auto te kunnen volgen. De politie heeft de zaak in onderzoek.