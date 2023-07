Tot zaterdag inschrijven voor Kunstroute Aalsmeer

Aalsmeer – Dit jaar vindt op 16 en 17 september de 25e editie van de Kunstroute Aalsmeer van KCA plaats. Kunstenaars kunnen zich nog tot en met aanstaande zaterdag 15 juli inschrijven. Wat ooit ontstond als Atelierroute, is in al die jaren uitgegroeid tot de grootste kunstroute in de regio met landelijke bekendheid. De 25e editie wordt uiteraard extra feestelijk.

Op 22 bijzondere locaties zullen dan weer vele kunstenaars hun schilderijen, tekeningen, beelden, sieraden, fotografie, textiel etc., maar ook gedichten, zangkunst en muziek aan het publiek tonen.

Kunstproject

Ook is het de start van een geweldig kunstproject waar alle op de Kunstroute Aalsmeer exposerende kunstenaars aan mee kunnen doen. Meer informatie hierover volgt later. Op www.kunstrouteaalsmeer.nl staat alle informatie over deelname aan de Kunstroute Aalsmeer en is de link te vinden naar het inschrijfformulier. De inschrijvingen moeten 15 juli binnen zijn bij KCA. Vragen? Stuur een e-mail naar kunstroute@kunstencultuuraalsmeer.nl.