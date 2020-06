Topideeën Aalsmeerse horeca-ondernemers

Aalsmeer – Ondernemen zit Aalsmeerders in het bloed, wordt vaak gezegd. Mocht iets spaak lopen dan worden er oplossingen gezocht. Ook in deze ‘vreemde’ tijd met de diverse coronamaatregelen blijven ondernemers in Aalsmeer inventief. Neem nou café Sportzicht in de Sportlaan. Nu een week verder is het team blij dat het café weer open is en er gasten welkom geheten mogen worden met inachtneming van de 1,5 meter maatregelen. Diverse gasten hebben al een bezoekje gebracht en van hen mocht het team complimenten in ontvangst nemen voor de opknapbeurt die het café heeft gehad tijdens de gesloten maanden. Er wordt gewerkt met reserveringen, zoals vereist, maar gemerkt is dat reserveren nog wat onwennig is.

Spontaan bezoek

Het team heeft iets bedacht voor gasten die spontaan besluiten een drankje te gaan doen. Buiten bij de deur staat een bord met blauwe schijfjes. Als er nog een schijfje hangt, kan deze gepakt worden en mag de gast binnen komen. De kans is er natuurlijk wel dat er geen schijfjes meer hangen en dus het café vol is, maar het ‘Corona is er nog een plaatsje vrij bord’ mag een perfecte laagdrempelige manier genoemd worden om toch spontaan de gang naar Sportzicht te gaan maken. Een topidee!

Wie zeker wil zijn van een plekje in het café kan een whatsapp sturen naar 06-16160128 of een email sturen naar reserveren@sportzicht.nl.

Twee huishoudens

‘t Wapen in Aalsmeer in de Dorpsstraat verdient eveneens een pluim wat betreft inventiviteit. Er is in het restaurant een plek ingericht waar het met twee huishoudens op 1,5 meter heel gezellig uit eten wordt.

Ook een topidee. Reserveren is wel een vereiste en dit kan telefonisch (0297-385520) of door een mailtje te sturen: info@wapenvanaalsmeer.nl.