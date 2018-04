Tophandbal om titel(s) in de Bloemhof!

Aalsmeer – De handbal in Aalsmeer staat weer aan de top. Heren 1 van FIQAS doet weer mee om de prijzen en kunnen dit competitiejaar hoog eindigen. Een maand geleden streden de heren nog voor de BeNe League titel. En dat werd een prachtige derde plaats.

Komende weken gaat het om de Nederlandse titel. Aanstaande zaterdag 14 april staat de topper tegen Volendam op het lijstje. De wedstrijd vindt thuis in De Bloemhof plaats en de aanvang is 19.15 uur. Vervolgens spelen de mannen van Bert Bouwer komende dinsdag 17 april vanaf 20.00 uur tegen Hellas in de Bloemhof voor een plaats in de finale van de Nationale beker.

Bert Bouwer is dit seizoen begonnen met deze groep handballers en na een wat stroef begin zijn de resultaten steeds beter geworden. De mannen werken keihard en hebben plezier in het handballen. Vooral omdat het merkbaar steeds beter gaat. Deze groep kan zo veel meer en wil ook graag nog beter worden.

Aanstaande zaterdag en dinsdag is voor iedereen dé uitgelezen kans om handbal passie en enthousiasme mee te maken in de ‘eigen’ Bloemhof aan de Hornweg. Mis de wedstrijden niet en kom ook. Kijk, roep, fluit of klap de Aalsmeerse handballers naar de grootste beker. Het bestuur en de handballers van FIQAS hopen op twee dagen een (hele) volle sporthal. Allen welkom!