Topfotograaf Richard Fischer komt naar Aalsmeer!

Aalsmeer – De internationale topfotograaf Richard Fischer krijgt komend najaar een grote tentoonstelling in het Flower Art Museum in Aalsmeer. Fischer is een van de meest prominente botanische fotografen ter wereld. Door zijn inzet voor het in beeld brengen van bedreigde soorten wordt hij ook wel de ‘Ambassador of Flowers’ genoemd.

Richard Fischer (1951) werd geboren in Manila op de Filipijnen, verhuisde op zijn twaalfde naar Duitsland en woont tegenwoordig afwisselend in Frankrijk en Duitsland. Veertig jaar geleden vestigde hij zich als professioneel fotograaf en sindsdien is hij vele malen gelauwerd. De laatste twintig jaar is hij zich volledig gaan toeleggen op het in beeld brengen van ‘floral sculptures’, waarvoor hij samenwerkt met botanische tuinen. Zijn opnamen zijn even betoverend als fragiel; de bloem als ultieme vorm van schoonheid maar ook als kwetsbaar organisme.

Kwetsbaarheid van de natuur

Fischer wil met zijn kunst mensen bewust maken van de kwetsbaarheid van de natuur. In zijn vorig jaar verschenen fotoboek ‘A Tribute to Flowers – Plants under Pressure’ (teNeues Publishing House) is een belangrijke rol weggelegd voor soorten die met uitsterven worden bedreigd. Doordat er steeds minder ruimte is voor natuur, wordt één op de drie plantensoorten bedreigd. In 2010 mocht Fischer exposeren in het Palais des Nations van de Verenigde Naties in Genève. Tentoonstellingen met zijn werk waren ook te zien in onder andere New York, Tokyo en op vele plaatsen in Europa. Ook exposeerde hij in het Ningbo Museum of Art, een van de grootste kunstmusea van China. Richard Fischer werd genomineerd voor de Prix Pictet, de belangrijkste prijs voor fotografie en duurzaamheid.

Bloemenhoofdstad

Van 13 oktober 2019 tot en met 5 januari 2020 zal de bloemenfotografie van Fischer voor het eerst in Nederland worden getoond. Dat gebeurt in het vorig jaar geopende Flower Art Museum in ‘bloemenhoofdstad’ Aalsmeer. Bij uitzondering wordt vrijwel het gehele museum beschikbaar gesteld voor deze tentoonstelling, die zal bestaan uit ruim vijftig werken waaronder spectaculaire vergrotingen.

Driedimensionale ervaring

Speciaal voor deze tentoonstelling gaat Fischer een samenwerking aan met de Franse beeldhouwer Jean Jacques Argueyrolles (1954). Op basis van foto’s van Fischer maakt hij een aantal sculpturen in klei, ijzer en brons, en voorziet de tentoonstelling zo van een unieke driedimensionale ervaring. Argueyrolles werkt afwisselend in Frankrijk, Thailand en China. Hij exposeert zowel op grote kunstbeurzen en tentoonstellingen in het Verre Oosten als in Europese galeries.

De tentoonstelling komt mede tot stand dankzij hoofdsponsor Hahnemüle Fine Art Papers (Duitsland). Het museum is nog in gesprek met andere partijen die een bijdrage kunnen leveren. Ook wordt een symposium georganiseerd in samenwerking met IUCN NL, de Nederlandse tak van ‘s werelds grootste unie voor natuurbescherming. Voor meer informatie: www.flowerartmuseum.nl.