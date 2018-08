Top vakantiegevoel op Solidoe Camping

Aalsmeer – Yes, zomervakantie en alle basisschool leerlingen zijn heerlijk 6 weken vrij! Vaak zijn de ouders niet zo lang vrij en moeten zij gewoon werken. Daarom heeft BSO Solidoe elke vakantie weer een gevarieerd vakantie programma. Dit jaar voor het eerst zelfs vier weken lang een echte Solidoe Camping. Daar wordt de kinderen, die naar de BSO komen, een te gekke vakantie aangeboden.

Actief programma

De Solidoe Camping is er om een op en top vakantie gevoel te geven op een echte camping. De tenten zijn opgezet bij de Atletiek Vereniging in de Sportlaan en hier is het eigen Solidoe Activiteiten team actief. De medewerkers hebben een geweldig, sportief, fun en actief programma bedacht. Elke week is er keuze uit weer andere activiteiten. Natuurlijk zijn er springkussens, buikschuifbanen met water, Mad Science komt, er kunnen hutten gebouwd worden, Capoeira workshops, oud Hollandse spellen, Bumperballen en nog veel meer.

Voetballen en knutselen

De kinderen blijven er niet slapen, maar kunnen de hele dag gebruik maken van alles op de camping. Naast deze activiteiten per week, zijn er dagelijks een aantal vaste activiteiten. Zo kunnen kinderen altijd voetballen op het voetbalveld. Knutselen op de eigen kampeerplek of in een grote tent. Er is ook tijd en ruimte om te niksen of lekker een boek lezen, maar natuurlijk ook met vrienden en vriendinnen een potje te kaarten.

Camping lied

Er is zelfs een Solidoe Camping lied inclusief karaoke clip dankzij het MeezingTeam. Op de Solidoe Camping geldt niets moet en alles mag! Nou ja, bijna dan, er moet genoeg gedronken en ingesmeerd worden en vooral heel veel plezier gemaakt worden. Zo kan aan alle Solidoe BSO kinderen tijdens de grote vakantie het echte vakantiegevoel gegeven worden!