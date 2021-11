Toneelvoorstelling ‘Plaza-Suite’ afgelast!

Kudelstaart – In verband met de recent afgekondigde landelijke maatregelen omtrent het coronavirus wordt de theatervoorstelling ‘Plaza-Suite’ door Toneelvereniging Kudelstaart helaas afgelast. Het bestuur acht het niet haalbaar om binnen de geldende voorschriften het publiek een volwaardige show te kunnen aanbieden. Alle voorstellingen (19, 20 en 26 november) komen dus te vervallen.

Toneelvereniging Kudelstaart was de laatste maanden hoopvol en vol enthousiasme aan het repeteren voor de nieuwe voorstelling ‘Plaza-Suite’. Met de afgelopen corona periode hadden de spelers er super veel zin in om het publiek weer te kunnen verblijden met een leuk avondje uit. Helaas heeft dat niet zo mogen zijn. Binnen de afgekondigde maatregelen bleef er te weinig ruimte over om het publiek een echt avondje uit te serveren. In de loop van 2022 hoopt de Toneelvereniging de draad weer op te kunnen pakken en hoopt dan weer publiek te mogen ontvangen in het Dorpshuis Kudelstaart. Hou hiervoor de website (www.toneelverenigingkudelstaart.nl) goed in de gaten.

Kaarten blijven geldig

Reeds gekochte kaarten behouden hun geldigheid voor de volgende keer dat ‘Plaza Suite’ opgevoerd gaat worden. Te zijner tijd zal bekend gemaakt worden welke kaarten voor welke nieuwe datum geldig zullen zijn. Bewaar uw kaarten dus goed! Mocht dan blijken dat u toch niet kunt, dan kunnen kaarten alsnog geretourneerd worden. Alle leden van de Toneelvereniging hopen op uw begrip en hopelijk tot snel.

Foto: Eerdere voorstelling van Toneelvereniging Kudelstaart.