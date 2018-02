Toneelvereniging brengt tragikomedie ‘Familie’

Kudelstaart – Na het succes van de Calendergirls dat afgelopen najaar het Dorpshuis heeft doen schudden op zijn grondvesten, staat er nu ook weer iets bijzonders te gebeuren. Toneelvereniging Kudelstaart is achter de schermen druk aan het repeteren voor een prachtig toneelstuk: ‘Familie’, geschreven door Maria Goos. Dit bekende stuk stond eerder in alle grote theaters van Nederland en nu dus gewoon in Kudelstaart. Op 14, 21 en 28 april staan drie voorstellingen gepland en naar alle verwachting zal het die avonden rustig zijn in de straten van Kudelstaart en Aalsmeer. Niemand wil dit indrukwekkende stuk missen, toch?

Tipje van de sluier…

‘Familie’ is een tragikomedie over veertigers die zijn opgevoed met de frustraties van de jaren zestig. Over wanhoop en verlangen naar liefde en geborgenheid. Vader Jan besluit zijn kinderen uit te nodigen voor een lang weekend skiën in Zwitserland. Een fijn helemaal-samen-nu-het-nog-kan vakantie met het hele gezin om goede herinneringen op te halen. Maar het wordt niet fijn en ook niet gezellig. Ieders oud zeer komt naar buiten. Teveel opgekropte woede, pijn en verdriet. En dat terwijl Moeder Els juist een leuke verrassing had.

Kaartverkoop

Zaterdag 31 maart start de kaartverkoop in het Dorpshuis van Kudelstaart van 11.00 tot 13.00 uur. Vanaf dinsdag 3 april zijn de toegangskaarten à 10 euro per stuk te koop bij Gall & Gall in Kudelstaart en Bakkerij Vooges in de Zijdstraat van Aalsmeer. Meer info via de website www.toneelverenigingkudelstaart.nl of via facebook. De spelers kunnen niet wachten tot het doek weer open gaat en zij doen hun uiterste best u een prachtige avond te bezorgen!