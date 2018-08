Toeristen uit Japan, Spanje en India voor Watertoren

Aalsmeer – In de vakantiemaanden juli en augustus is de watertoren in Aalsmeer alle zondagmiddagen open (geweest). Dit is de komende twee zondagmiddagen ook nog het geval, van 13.00 tot 17.00 uur.

Volgens Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer, die de open dagen verzorgt, is het grote aantal bezoekers vanuit het buitenland opvallend, een bewijs dat toeristen de weg naar de

aalsmeerse watertoren weten te vinden.

Afgelopen zondagmiddagen werden bezoekers verwelkomd uit o.a. Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Polen, Engeland, Australië, Japan, Spanje en zelfs India.

Daarnaast uiteraard veel bezoekers uit Aalsmeer en plaatsen uit de omliggende regio.

Maar ook van verderaf, zoals Leidschendam, Amersfoort, Wageningen en Amsterdam.

Allen zijn zeer verrukt over het schitterende uitzicht vanaf de 50 meter hoge trans. Door de goede weersomstandigheden is er telkens een weids uitzicht geweest tot aan Utrecht (Dom) aan toe.

Zaterdag 1 september is de watertoren het middelpunt van Vuur en Licht op het water: vooraf muziek op het terrein en na de verlichte botenshow volgt om 23.00 uur een spectaculair vuurwerk.

De enthousiaste organisatoren hebben beloofd dat het nog mooier gaat worden dan voorgaande

jaren…

Op zaterdag 8 september is de watertoren geopend van 12.00 tot 17.00 uur, want dan is het de landelijke monumentendag. Tijdens het weekend van de kunstroute (15 en 16 september) is de watertoren uiteraard geopend, want in de toren exposeren kunstenaars

en leerlingen van basisscholen in Aalsmeer.

Voor meer informatie over de Aalsmeerse watertoren: www.aalsmeer-watertoren.nl