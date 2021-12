Toename diefstallen uit BMW’s in Amstelland

Amstelland – Eigenaren van BMW’s in Amstelveen zijn de laatste weken van minder gelukkig, zo meldt het politie basisteam Amstelveen. Er is weer een toename te zien van diefstallen van complete dashboards, sturen, het instrumentenpaneel, beeldschermen en sensoren. De dader of daders gaan snel en stil aan het werk.

De politie doet een oproep aan inwoners, in met name in Westwijk en andere delen van Amstelveen-zuid, om alert te zijn. Hoort u ‘s nachts vreemde geluiden of ziet u personen op straat en vertrouwt u het niet? Bel dan 112. “We komen liever een keer voor niets dan dat we achteraf eigenaren het slechte nieuws moeten brengen”, aldus de politie.