Toch kerstviering op basisschool De Brug

Aalsmeer – Afgelopen dinsdag 15 december werden de kinderen van De Brug in de ochtendschemering op het schoolplein verrast door twee mooi verlichte kerstbomen en kerstmuziek op het plein.

De lokalen waren verlicht met kaarslicht en de tafels prachtig gedekt. Een mooi versierde kerstboom in de eigen klas kon natuurlijk niet ontbreken. In allerijl is de kerstviering een dag vervroegd omdat de dag erna de scholen weer hun deuren sluiten voor een periode van vijf weken.

Door snel te schakelen kon het kerstontbijt toch doorgaan. Na een heerlijk ontbijt met verse croissants en muffins was het tijd voor de kerstviering. Anders dan andere jaren werd kerst gevierd met de eigen klas maar wel met een gezamenlijk kerstverhaal. Door vooraf de viering gedeeltelijk op te nemen konden de klassen toch elkaar zien via het scherm.

Kerstkaarten voor ouderen

Later op de dag maakten de kinderen een prachtig versierde kerstbal om thuis in de boom te hangen. In veel groepen zijn er kerstkaarten gemaakt voor de ouderen van Zorgcentrum Aelsmeer. Deze zijn afgelopen vrijdag afgegeven en worden aan de bewoners uitgedeeld. Zo delen de leerlingen van De Brug hun warmte met anderen. Met een gezellige dag werd dinsdag al het jaar afgesloten voor de kinderen van De Brug.