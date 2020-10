Toch contact met elkaar houden belangrijk!

Aalsmeer – Hoe houd je contact met de mensen om je heen in coronatijd? Ook in deze tweede coronagolf kunnen mensen elkaar helaas weer minder opzoeken. Dit betekent dat er andere manieren gevonden moeten worden om met familie en vrienden in contact te blijven. En zeker nu is het belangrijk om het contact met elkaar te houden. Gewoon omdat het leuk is om elkaar te blijven zien en spreken, om wat aanspraak te hebben en afleiding. Maar ook als er zorgen zijn, over het coronavirus of iets anders, is het fijn dit te kunnen delen met anderen.

Contact hebben met elkaar hoeft niet altijd een wezenlijk bezoek te zijn. Contact kan er zijn via (video)bellen of door een mailtje te sturen. Via Whatsapp en Facebook kunnen berichten met foto’s of video’s naar elkaar gestuurd worden. Ook is het mogelijk om online samen of met een groep een spelletje (via een app) te spelen of een film (via Netflix) te bekijken. En wie wordt nou niet blij van een ‘ouderwets’ kaartje in de brievenbus?

Luisterend oor

Alleen en behoefte aan contact? Participe Amstelland biedt de mogelijkheid om mensen die zich alleen voelen te koppelen aan een belmaatje. Met het belmaatje kan wekelijks telefonisch contact opgenomen worden. Het belmaatje biedt een luisterend oor. Aanmelden voor een belmaatje of als belmaatje kan bij Participe Amstelland Team Aalsmeer via 0297-326670, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur. Een mail sturen kan naar: team.aalsmeer@participe.nu. Er kan naar Team Aalsmeer ook gebeld en/of gemaild worden voor een persoonlijk advies. Zelf tips voor toch (maar anders) contact met elkaar? Team Aalsmeer hoort het graag!

