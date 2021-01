Weetjes en ideetjes: Tijd voor tulpen!

Regio – Met Nationale Tulpendag wordt sinds 2012 de officiële start van een nieuw tulpenseizoen gevierd. Dat is altijd op de derde zaterdag van januari. In 2021 valt Nationale Tulpendag op 16 januari. Normaal gesproken zouden kwekers dan voor het 10e jaar op rij een reusachtige pluktuin aanleggen op de Dam in Amsterdam met ruim 200.000 tulpen. Het evenement trekt zo’n 20.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Vanwege de coronapandemie is zo’n massaal tulpenfeestje in Amsterdam helaas niet verantwoord.

Een vaas vol tulpen zorgt voor een beetje leven in de brouwerij. Ze groeien nog vaak een klein stukje door en gaan lekker eigenwijs over de rand van de vaas hangen. Wil je ze zo lang mogelijk rechtop hebben staan? Zet ze dan na aanschaf een half uurtje in de vaas met het inpakpapier of -hoes er nog strak omheen. Dan hebben de stelen zich volgezogen met water, zijn ze steviger en kun je het papier verwijderen. Je kunt ook kiezen voor een hoge (glazen) vaas, die steun biedt aan de stelen.

Eerbetoon

“Duizend gele, duizend rode, wensen jou het allermooiste. Wat mijn mond niet zeggen kan, zeggen tulpen uit Amsterdam”. De bekendste regels uit het lied van Herman Emmink kregen afgelopen voorjaar een extra betekenis. Tulpenkwekers brachten een hommage aan de zorgsector met een reusachtig tulpenmozaïek en de doop van een speciale, roodgele tulp: Stay Strong. Videobeelden van dit eerbetoon gingen de hele wereld over.

Tulp met bol

Tulpen voor op de vaas zijn meestal ontdaan van de bloembol. Bij sommige bloemenwinkels vind je echter ook tulpen met de bol er nog aan. Dat benadrukt de oorsprong van de bloem en zorgt voor een natuurlijke uitstraling. Uiteraard wel in een glazen vaas zodat je de bollen met wortels ziet. Als je ze als een korenschoof bindt (of laat binden door bloemist) is het boeket extra stevig en kan je het ook op een platte schaal zetten. Zorg dat de bollen met hun kleine worteltjes net onder water staan.

Vrolijk en blij

Vraag een willekeurig persoon welke emotie de tulp oproept en grote kans dat het antwoord ‘blijdschap’ is. Al jaren geleden is er een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat de tulp de ‘vrolijkste bloem van Nederland’ is. Dat maakt de tulp ook ideaal om jezelf maar ook je moeder, zus, buurman, partner of collega blij te maken.

What’s in a name

Er komen regelmatig nieuwe tulpen bij, vaak met een officiële doopceremonie. Over de naam wordt goed nagedacht omdat men bijvoorbeeld een organisatie of mens wil eren voor hun goede of bijzondere bijdrage aan de maatschappij. Zo kregen rondom Nationale Tulpendag onder meer stichting Make-A-Wish (2020), Quinty Trustfull (2019), OG3NE (2017) en het Rode Kruis (2014) een eigen tulp naar zich vernoemd.

Buigzame tulpen

De stelen van tulpen kun je in een speciale vorm buigen zonder dat ze knakken. Leg de tulpen eerst een paar uur droog. Je voelt vanzelf wanneer de stelen slap en buigzaam zijn. Vervolgens breng je de vorm aan die jij wilt (bijvoorbeeld gebogen in een ronde vissenkom). Zorg daarbij wel dat de onderkant van de steel onder zit om het water op te zuigen. Dan wordt de steel vanzelf weer stevig.

Tulpenoogst

Tulpentijd is periode van half januari tot en met mei waarin alle soorten en kleuren verkrijgbaar zijn. Nederlandse kwekers (of eigenlijk: tulpenbroeiers) oogsten de tulpen op het moment dat de bloemkleur net zichtbaar is. Zo worden ze kakelvers naar de bloemenveilingen en bloemisten gebracht. Met gemak staan ze, bij gemiddelde kamertemperatuur, 10 dagen te stralen in de vaas. Hoe koeler in huis, hoe langer je geniet van tulpen.

Nederland is wereldwijd bekend om z’n snijtulpen. Jaarlijks worden er zo’n 2 miljard tulpen geproduceerd. De vrolijke bloemen worden geëxporteerd naar haast elk land in de wereld. Er zijn meer dan 3.000 verschillende soorten in tientallen kleuren en kleurschakeringen.

Voorjaarsmix

Tulpen zijn vriendjes met iedereen, ook met collegabloemen in een vaas. Heel mooi zijn combinaties met bloesemtakken, ranonkels en hyacinten. Zet je tulpen en narcissen bij elkaar? Let dan op: de stelen van de narcis scheiden een soort slijm af, dat andere bloemen sneller laat uitbloeien. Dat kun je tegengaan door de narcissen eerst een dagje in een eigen vaas te zetten. Snijd daarna de stelen opnieuw af (er komt geen nieuw slijm meer) en voeg ze bij de tulpen. Er is ook speciale bloemenvoeding om het slijm van de narcis te neutraliseren. Kijk voor meer informatie op Tulpentijd.nl

Bron: Tulpentijd.nl

Foto: Tulpen: Lekker eigenwijs. Fotocredit: iBulb