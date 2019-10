Tino Winter Nederlands Kampioen DMX Motorcross,

Regio – Afgelopen weekend was de finale voor het District motorcross DMX kampioenschap. De DMX bestaat uit drie regio’s. De regio noord, midden en Zuid. Van de voorwedstrijden die geweest zijn per regio mogen de beste 13 meerijden met de Finale aan het einde van het seizoen. Deze wedstrijd werd verreden in Eersel (Brabant) District Zuid. Tino had zich daar netjes voor geplaatst en reisde samen met zijn zoontje Tygo, die had zich ook geplaatst voor de finale, en familie voor de support naar Eersel. Tygo had nog nooit eerder op deze zware baan gereden, maar hij deed het erg netjes. Tino lag bij de 1e manche bij de start op een 12e plek en vocht zich naar voren en lag na 10 minuten op een mooie 2e plek, en toch met de laatste kracht wist hij de kopman nog te pakken en kwam als 1e over de finish. De 2e manche werd Tino klem gereden en lag hij in de 1e bocht op een 23ste plek. Hij dacht, dit gaat niet goed, dus gas erop, na de 1e ronde lag hij al snel 15e. Elke ronde weer haalde Tino er vele in en lag 3 rondes voor het einde op een 2e plek. Maar de kopman was de 1e manche 2e geworden, dus als hij kampioen wilde worden moest hij alles op alles zetten om die 1e plek te veroveren, want de 2e manche is tellend bij gelijk aantal punten. En ja hoor, Tino winter flikte het gewoon weer. Hij werd de 2e manche 1e, dus een mooie kampioensplek voor hem en dat heeft hij dubbel en dwars verdiend. Juichend over de finish rijdend, wachten zijn fans en supporters hem op. Hij mag zich zelf Nederlands Kampioen bij de Veteranen noemen.