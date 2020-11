Timon: ‘Marathon was een teamprestatie’

Aalsmeer – Op 1 november van dit jaar zou Timon den Hertog de marathon van New York gaan lopen met een groep van young professionals, maar vanwege covid-19 liep dit allemaal toch wat anders helaas. Het leek Timon wel leuk om alsnog een marathon te gaan lopen en dan het liefste ook voor een goed doel. Zo kwam hij op het idee van de Marathon voor Moedertje. Ongeveer twee jaar geleden kreeg Timon’s moeder (Anja van der Meer) na lang onderzoek en onzekerheid op 61-jarige leeftijd de diagnose Parkinson.

“Ik liep al langer met het idee om hier ook iets mee te gaan doen en kwam toen op het idee van de marathon voor moedertje. Mijn oplossing tijdens corona om alsnog mijn eerste marathon te lopen en gelijk een hele speciale”, vertelde Timon voor aanvang. Afgelopen zondag 1 november was het zover. Na enkele weken van voorbereiding startte Timon aan ‘zijn’ marathon van Aalsmeer naar Amsterdam. Vanaf de plek waar zijn moeder geboren en getogen is, rende Timon langs plekken uit haar jeugd om zo geld op te halen voor de Parkinson Vereniging en eindigde bij het huis waar zijn moeder tegenwoordig samen met zijn vader woont, Zonnebeke in Amsterdam.

“Het was flink werken”, begint Timon zijn verhaal na afloop. “De start was aan de Oosteinderweg waar familie, mijn ouders, mijn vriendin en haar ouders zich verzameld hadden. Na de eerste 6 kilometer samen met mijn neef Tobias over de Aalsmeerderweg en Oosteinderweg kwamen we aan op de Oude Spoordijk. Vanaf hier renden mijn nichtje Ruth, haar man Bram en mijn oom John Buijs ook nog een heel stuk mee. Vanaf kilometer 17 rende mijn broer Gideon mee en ik merkte dat het toen al telkens iets zwaarder werd. In het Amsterdamse Bos op kilometer 21 was het zusje van mijn vriendin, Marlot, inmiddels ook al gestart, die heeft uiteindelijk, samen met haar vriendin Lisalou echt op een waanzinnig tempo de halve marathon uitgelopen. Vanaf kilometer 25 rende mijn broer Jesse ook mee, en vanaf kilometer 35, begin van het Vondelpark, mijn zus Salomé. Ik zat inmiddels zo stuk dat zij zich aan moesten passen aan mijn tempo in plaats van andersom.

De finish was ontzettend leuk geregeld door mijn schoonzus Bernadine, met ballonnen, vlaggetjes, statafels, drinken, eten noem het maar op. De laatste 200 meter renden mijn neefjes Samuel en Tobias en mijn nichtje Yente ook nog mee en kregen hier na afloop zelfs een medaille voor. De support onderweg was echt geweldig. De ouders van m’n vriendin, Rob en Pauline, zijn de hele dag bezig geweest met het ophalen, afzetten en aanmoedigen van de lopers. Verder heeft mijn moeder de hele marathon meegefietst, samen met mijn vriendin, om ons te helpen met drinken, video’s maken, noem het maar op. Mijn vader heeft heerlijke erwtensoep gemaakt voor bij de finish. Kortom, echt een teamprestatie waarbij we met z’n allen de 10.000 euro over de streep hebben weten te trekken.”

Timon heeft inmiddels contact gehad met de Parkinson Vereniging en daar waren ze heel blij en onder de indruk van het mooie bedrag dat bijeen gelopen is.