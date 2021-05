Tim Akkerman te gast in Behind The Music

Hoofddorp – Op zaterdag 12 juni om 19.30 uur vraagt host en interviewer Martin Kuiper het hemd van het lijf van Tim Akkerman tijdens Behind The Music in poppodium Duycker.

Tim Akkerman wordt geïnterviewd aan de hand van gesprekken met zijn ouders, goede vriend Spike (Di-rect) en zijn boeker. De meest persoonlijke verhalen komen naar boven tijdens deze ‘Behind The Music’ avonden.

Wil jij Tim Akkerman beter leren kennen en heb je zelf ook vragen om te stellen. Schrijf ze vast op en score je ticket voor 12 juni. Meer info en kaarten via www.duycker.nl