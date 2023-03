Tien bekeuringen na alcoholcontroles politie

Aalsmeer – Op vrijdag 24 februari heeft de politie meerdere alcoholcontroles gehouden in Aalsmeer. Van 16.30 tot 18.00 uur hebben agenten een post ingericht op de Stommeerweg en van 19.30 tot 20.30 uur op de Legmeerdijk, ter hoogte van de Snoekbaarsstraat. Er zijn in totaal 481 blaastesten uitgevoerd. Hier is bij twee bestuurders geconstateerd dat zij teveel alcohol hadden gedronken. Beide bestuurders hebben een rijverbod gekregen. De verkeersofficier zal op een later moment de straf bepalen.

De overige resultaten van de controles waren: Tien bekeuringen waarvan vier voor rijden over de busbaan, een voor geen kentekenplaat, een voor een verlopen rijbewijs, een voor een verlopen APK (sinds 2020), een voor gladde banden, een voor opgeven van een valse naam en een voor rijden zonder rijbewijs. Ook is een gesignaleerd persoon aangehouden.

De agenten van het Basisteam Aalsmeer Uithoorn kregen bij de controles assistentie van de collega’s in opleiding en van enkele motoragenten. Bij het zien van de controle besloot een aantal bestuurders om te keren en onopvallend uit beeld te verdwijnen. Echter onopvallend lukte niet helemaal en aan een motorrijder ontsnappen ook niet. Alle bestuurders zijn dan ook weer teruggeleid naar de controleplaatsen.