‘Thuisklus’ voor Brandweer Aalsmeer

Aalsmeer – Een ‘thuisklus’ voor de Brandweer van Aalsmeer vandaag, zaterdag 20 juni. Rond tien over twaalf in de middag werd het korps gealarmeerd voor een voertuig in de brand voor de brandweerkazerne aan de Zwarteweg.

Van een tractor met aanhanger waren de remmen vastgelopen. De brandweer heeft het vuurtje met vooral veel rookontwikkeling geblust. Nadat de remmen waren afgekoeld is de aanhanger afgekoppeld. Daarna was het wachten op de monteur. Voor de brandweer was deze ‘klus aan huis’ met succes geklaard.