Themafeest Aalsmeerse Pramenrace in The Beach

Aalsmeer – Noteer alvast vrijdag 1 maart in de agenda, want deze avond wordt het thema bekend gemaakt van de Pramenrace 2024. SPIE nodigt alle deelnemers uit voor dit feest in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. De aanvang is 20.00 uur en naast de onthulling middels een themafilm wordt getrakteerd op muziek, van een gast DJ en van een surprise optreden van (blijft ook nog even een verrassing). Een dezer dagen worden de uitnodigingen verstuurd naar alle deelnemende teams.

Schoonmaakactie Westeinder

Op zaterdag 16 maart gaat het team van de Aalsmeerse Pramenrace weer de Westeinder schoonmaakactie houden met hopelijk een grote groep vrijwilligers. De start is om 8.00 uur bij watersportvereniging Nieuwe Meer, bij de Kolenhaven. De actie wordt rond het middaguur afgesloten met het gezamenlijk eten van brood met soep. Help mee de Plas zwerfvuil vrij te maken en doe mee (liefst met eigen boot of praam). Aanmelden kan via www.NLdoet.nl