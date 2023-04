Themadag ‘Seringen’ bij de Historische Tuin

Aalsmeer – Seringen zien, ruiken en zelfs proeven kan op zaterdag 22 april in de Historische Tuin. Het museum laat bezoekers deze dag op allerlei manieren kennismaken met de sering en met het ambacht dat bij deze unieke teelt hoort. De seringencultuur is een van de best bewaarde geheimen van het bloemendorp Aalsmeer. Al vele tientallen jaren bieden de akkers van het Bovenlandengebied een vruchtbare bodem voor de teelt van seringen en andere trekheesters. Naar verluidt komt circa 95% van de wereldwijde productie van snijseringen uit Aalsmeer. De teelt is een waar ambacht en vereist een grote vakkennis. Het is ook zwaar werk; seringenstruiken hebben individuele aandacht nodig en gaan in het najaar en de winter van de akker naar de kas om daar ‘in bloei getrokken’ te worden.

Cultureel erfgoed

De seringenteelt is een stuk cultureel erfgoed van Aalsmeer. De Historische Tuin heeft 2023 daarom uitgeroepen tot het Jaar van de Sering. Een van de hoogtepunten is de Themadag Seringen op zaterdag 22 april. Van 11.00 tot 16.00 uur is er van alles te zien en te doen rond de sering. Deskundige medewerkers en vrijwilligers van het museum zijn deze dag aanwezig om de fijne kneepjes van het vak te laten zien. Zo zijn er gratis rondleidingen, demonstraties seringen enten en kunnen bezoekers verzorgingstips krijgen voor seringen in tuin of vaas. Een trekker is ongetwijfeld de ‘showroom’ met diverse seringenvariëteiten, rechtstreeks afkomstig van kwekers en uit de seringenkas van het museum. In de corridor kan seringenlimonade worden geproefd. Ook is Stichting De Bovenlanden aanwezig een geeft informatie over haar activiteiten.

Speurtocht en live uitzending

Voor alle bezoekers, jong en oud, is er een speurtocht die langs de verschillende seringenonderdelen leidt. Ook de tentoonstelling over de seringenteelt in de boerderij hoort hier bij, inclusief een virtuele beleving van het ‘donkeren’ van seringen. Westeinder Rondvaart verzorgt vanaf de Tuin vaartochten langs de seringenakkers. Radio en TV Aalsmeer maakt tussen 13.00 en 16.00 uur een live uitzending vanuit het museum, waar bezoekers kunnen luisteren naar interviews.

De Themadag Seringen is te bezoeken voor de reguliere entreeprijs van 6 euro. Voor museumkaarthouders, donateurs en kinderen tot en met 12 jaar is de toegang gratis. Meer informatie: www.historischetuinaalsmeer.nl.