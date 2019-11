Them Lewis Boys live in The Shack

Oude Meer – Als je een van de allerbeste piano rock ‘n roll band wilt zien, zorg dat dan je zondagmiddag 10 november in the Shack bent. De band Them Lewis Boys zet een energieke show neer met klassiekers van Jerry Lee Lewis aangevuld met swingende pianonummers van andere pianohelden. Denk aan nummers als Great balls of fire, Whole Lotto Shaking Going On, en de grote hits van o.a. Fats Domino, Little Richard, Ray Charles.

Frontman en pianist/zanger Jeroen Sweers speelde samen met boogie-woogie grootheden als Jaap Dekker en Rob Hoeke. Naast Jeroen Sweers, beukend op de vleugel én zijn fijne stem, kun je verder genieten van het snijdende gitaarwerk van Willem de Roode, het vuige spel op de basgitaar van René Postma en de knallende drums van Matthias van Olst.

Them Lewis Boys is de beste piano-rockband van Nederland en is de laatste jaren succesvol geweest op festivals in Engeland, Noorwegen, Zwitserland, België, Duitsland en Nederland. De band brengt een eigentijds eerbetoon aan de opzwepende piano rock uit de jaren vijftig tot zeventig. Met een genadeloze lading pumping piano power dendert Them Lewis Boys als een stoomtrein over het podium en wordt de tent volledig op de kop gezet. Elk optreden is weer een spektakel. Wees gewaarschuwd voor deze killers, trek je dansschoenen aan en laat je meevoeren in deze onvervalste rock ’n roll trip. Knappe prestatie als je hier stil bij kunt blijven staan.

Harmonica High School

Ook op zaterdagmiddag 9 november vanaf 16.00 uur kun je genieten van live muziek in The Shack: Benjamin Harmonica High School. Een concert van The School of Blues Band o.l.v. mondharmonicavirtuoos Benjamin Streuper. En dit wordt geen saaie leerling uitvoering maar een echt concert met lekkere live muziek met de mondharmonica centraal.

UB 40 undercover

Zin in ’n reggae feestje? Zondag 17 november staat UB40 undercover op het podium in The Shack. Een stel voortreffelijke muzikanten spelen alle grote UB40 hits als Food for Thought, Kingston Town, I Got You Babe, Rat in The Kitchen en vele anderen.

The Shack is geopend op zondag 10 november vanaf 15.00 uur en aanvang van Them Lewis Boys is om 16.00 uur. Entree 10 euro. Voor alle info: www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.