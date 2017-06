Theatershow SV Omnia ‘We Love 2017’

Aalsmeer – SV Omnia 2000 brengt wat liefde in deze wereld met een wervelende theatershow. De choreografen hebben dansen en optredens gemaakt van ‘We Love You’ tot ‘We Love Carnaval’ en ‘We houden van Holland’. Een show vol passie, dansen, twirlen, turnen en vooral veel verrassingen, totaal anders als de vorige show in 2015 waar de deelnemers Back To Basic gingen. Nu gaat de groep vooral voor de liefde, er is al zoveel geweld op deze wereld.

Al meer dan een jaar zijn de choreografen bezig met het bedenken van de dansen voor deze show. Ook de trainsters van Twirlen en Turnen zijn al geruime tijd aan het trainen hiervoor. Tijdens de generale repetitie (zie foto) kwamen nog wat verbeterpunten naar voren, waarvoor gelukkig nog voldoende tijd voor is om te verbeteren.

Het belooft een spektakel te worden. Dus, kom genieten van al het moois in de Studio’s Aalsmeer op vrijdag 7 en zaterdag 8 juli aanstaande. Op vrijdag is er alleen een avondshow en op zaterdag zijn er twee middagvoorstellingen en één avondshow. Er zijn nog kaartjes verkrijgbaar, dus bestel ze alsnog via de website www.svomnia.nl.

De kaarten kunnen betaald worden via iDeal en liggen direct voor de nieuwe eigenaars klaar! De voorverkoop sluit na 30 juni. Er kunnen dan ook altijd nog, indien voorradig, kaartjes aan de kassa gekocht worden. Namens Mariëlle Buskermolen heten alle dansers, twirlsters en turnsters van SV Omnia 2000 inwoners graag welkom op één van hun prachtige shows.