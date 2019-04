THE MONEY MAN WAS WEER BIJ DE LINDEBOOM

Mijdrecht – Zaterdag jl zijn weer velen tientallen bezoekers van winkelcentrum de Lindeboom verrast door ‘ The Money Man’, die deze dag in het centrum rondliep. Wat de Money Man daar deed? Wel, iemand stond bijvoorbeeld op het punt een heerlijke taart bij de bakker te kopen en plotseling hoorde hij of zij: ‘zal ik dat voor u betalen?’ of terwijl iemand in de rij voor de kassa nog twijfelt of ze niet iets te veel in hun karretje hadden geladen stond daar opeens The Money Man naast en vertelde hij dat hij de helft van de aankopen betaalde. De mensen waren blij verrast. De hele zaterdag liep hij her en der samen met zijn assistentes . Weer een mooi gebaar van de winkeliers van het winkelcentrum!