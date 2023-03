‘The Great Composers’ in Cinema Amstelveen

Amstelland – De serie ‘The Great Composers’ start op woensdag 29 maart in Cinema Amstelveen met Beethoven. Arts In Cinema brengt de vier grootste componisten aller tijden (Beethoven, Mozart, Chopin en Haydn) naar het witte doek in de bekroonde serie ‘In Search of’. In december 2020 was het precies 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven werd geboren; een mooie aanleiding om stil te staan bij hem en de drie andere legendarische componisten en hun muzikale oeuvre. De documentaires bieden een historische reis in de klassieke muziekwereld.

De serie is geschreven en geregisseerd door Phil Grabsky. Alle vertoningen worden ingeleid door Peter de Bruijn, recensent en journalist bij NRC en liefhebber en kenner van klassieke muziek en zijn, na de eerste op 29 maart (Beethoven), op 12 april (Mozart), 10 mei (Chopin) en 24 mei (Haydn) en 7 juni wordt de serie afgesloten met ‘Concerto: A. Beethoven Journey’. Aanvang alle avonden is 19.30 uur. Kijk op www.cinemaamstelveen.nl voor meer informatie, tijden en data van films en evenementen.