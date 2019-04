The Dynamite Blues Band in The Shack

Oude Meer – Het optreden van Hucksters op vrijdag 26 april is uitverkocht, maar heb je zin in een heerlijk potje opzwepende vette en vuige blues, dan moet je naar The Dynamite Blues Band komen luisteren op zondagmiddag 28 april.



Deze fantastische band werd 3 weken geleden derde op de European Blues challenge op de Azoren. Zondagmiddag 28 april zijn ze weer terug in The Shack.

In 2014 nam de band haar debuutalbum ‘Shakedown & Boogie’ op met lovende recensies tot gevolg. De band speelde zelfs in de populaire talkshow ‘De Wereld Draait Door’ voor meer dan een miljoen kijkers. De Dynamite Blues Band maakte haar energieke livestatus met het kenmerkende rauwe bluesgeluid weer helemaal waar op diverse bluesfestivals in Nederland en België. Een nieuw hoofdstuk volgt in 2016 met het tweede studio-album ‘Kill Me With Your Love’. Met shows op onder andere Het Zwarte Cross Festival laat de band horen nog steeds vol energie en dynamiek het publiek op stoom te kunnen brengen. Zanger en harmonicablazer Wesley van Werkhoven heeft een heerlijke rauwe stem en blaast de longen uit z’n lijf. Op het strakke stevige ritme van drummer Jan Aandewiel en de stuwende en pompende baslijnen van Renzo van Leeuwen kunnen Wesley op de smoelenschaaf en JJ van Duijn met zijn fabelachtig en schroeiend gitaarspel helemaal los. Dynamite Bluesband speelt authentiek, vuig, meeslepend en bovenal explosief. Als een denderende trein raast deze band door The Shack, ervaar tijdens hun optreden zelf maar hoe deze gasten je van je sokken af blazen. En vergeet vooral niet je dansschoenen aan te trekken!



The Lazy Sundays

Zondag 5 mei is het podium voor The Lazy Sundays. Dit trio bestaat uit muzikanten die men wellicht kent uit Boys Name Sue. Op deze zondagmiddag spelen zij veel mooie songs uit de muziekgeschiedenis van The Hollies, Neil Sedaka en vele anderen.



Muse undercover

Vijf fantastische muzikanten in een spetterende live show met het allerbeste van Muse. Zaterdag 11 mei in The Shack!

Zondagmiddag 28 april is The Shack open om 15.00 uur en aanvang Dynamite Blues Band is om 16.00 uur. Entree 10 euro. Voor alle info en openingsdagen/tijden ga je naar www.the-shack.info. Schipholdijk 253b, Oude Meer.