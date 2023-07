Thamen honkballers gaan op plek 3 de zomerstop in

Uithoorn – Vorige week kwam medekoploper Bears uit Bergen op bezoek en Thamen keek al snel tegen een 0-7 achterstand aan. Echter zoals wel vaker in een honkbalwedstrijd ‘It ain’t over till it’s over’. Thamen weet in de vierde inning vier punten te scoren en na een pitcherwissel bij Bears in de zevende staan ze nog maar 1 punt achter, 8-9. Uiteindelijk weet Thamen in de gelijkmakende negende slagbeurt de winst te pakken en is het 10-9.

Beste slagman aan Thamen kant was Djeraldo Soerka met 4 uit 6. Bij Bears was dit Wessel Brocken met 4 uit 5 slagbeurten, waarvan drie homeruns op drie verschillende Thamen pitchers.

Afgelopen zondag kwam Cromtigers uit Assendelft op bezoek en ook dit werd toch weer een lastige wedstrijd voor Thamen. Cromtigers pakt in de derde inning een 0-3 voorsprong door een aantal honkslagen en fouten in de Thamen verdediging. Thamen komt gelijk terug nadat Van der Beeke (2 honkslag), G. Frolijk (honkslag) en R. Frolijk (4-wijd) de honken bereiken en Jelger Algra een grandslag homerun slaat, 4-3.

De Thamen verdediging blijft ook bij de voorsprong weer wat kleine, maar dure foutjes maken en zo weet Cromtigers verder uit te lopen. Thamen weet sporadische een puntje terug te pakken, maar na negen innings gaat Cromtigers met een 7-8 overwinning naar huis.