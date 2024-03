Oefenprogramma Thamen start met 17 teams

Uithoorn – De Kwakel – Na een succesvolle voorbereiding in de diverse gymzalen in Uithoorn start vanaf komend weekend, 9 en 10 maart, het oefenprogramma, in voorbereiding op het seizoen. Honkbal en softbal zijn sporten waar je je individueel kunt ontwikkelen, maar wel in teamverband moet samenwerken en dus spelen. In alle teams is er ruimte om geheel vrijblijvend vier keer gratis mee te trainen en ervaring is niet noodzakelijk. Heb je wel ervaring en wil je weer komen spelen dan ben je natuurlijk ook van harte welkom!



Beeball

Is een stoer, flitsend en leuk spel voor kinderen van 5 tot 9 jaar. Door de kleine teams en eenvoudige spelregels worden kinderen volledig bij het spel betrokken en zijn ze volop in beweging. Bij BeeBall staan teamgeest, sportiviteit en spelplezier voorop. Door het spelen van BeeBall raken kinderen snel vertrouwd met het slaan, gooien en vangen. Op speelse wijze maken kinderen zich snel de technische vaardigheden van honkbal en softbal eigen. BeeBall kenmerkt zich in het bijzonder doordat het spel door kinderen vanaf 5 jaar en met kleine teams wordt gespeeld.

Honkbal of Softbal

Vanaf 10 jaar en ouder hebben wij voor jongens en meisjes de mogelijkheid om te honkballen en vanaf 15 jaar ook om te softballen. Alle teams trainen minstens één keer per week en spelen veelal in het weekend hun wedstrijden. Ook voor volwassenen met of zonder ervaring hebben zij meer dan genoeg plek in de teams. Interesse? Neem dan contact op via het e-mailadres: info@thamen.info of check www.honkbaluithoorn.nl en je wordt snel uitgenodigd voor een training!