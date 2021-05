Testen zonder afspraak in de coronatestbus

Uithoorn – Bewoners van uit de gemeente Uithoorn met (lichte) klachten kunnen zich tussen 10 en 16 mei(met uitzondering van 12 mei i.v.m. de weekmarkt) zonder afspraak, gratis en dichtbij huis laten testen op corona. Bij het winkelcentrum Amstelplein staat de landelijke GGD coronatestbus waar per dag maximaal 130 testen kunnen worden afgenomen. De inzet van de bus betrof in eerste instantie een proef om te onderzoeken of de testbereidheid groter wordt als we mogelijke drempels (afspraak maken, afstand tot de testlocatie) verlagen. Vanwege het grote succes van deze pilot heeft de GGD besloten om de testbus structureel in te zetten in de stadsdelen en gemeenten in de regio.

Hoe werkt het?

De mobiele en kleinschalige testlocatie bestaat uit een hiervoor omgebouwde touringcar. De bus wordt door één bezoeker tegelijk betreden, waarna de test wordt uitgevoerd. Andere bezoekers wachten buiten de bus totdat zij aan de beurt zijn. Buiten de bus kunnen bezoekers met mondkapje op, op voldoende afstand wachten. Gastheren- en vrouwen ontvangen de bezoekers en beantwoorden eventuele vragen. Ook worden bezoekers dringend verzocht de testuitslag thuis af te wachten. De bus is bedoeld voor bewoners uit de gemeente Uithoorn en is geopend van 9:00 tot 16:00.

Waarom de gemeente Uithoorn?

De testlocaties in Amsterdam zijn voor sommige bewoners best ver weg. Door dichtbij huis en zonder afspraak mensen een test aan te bieden, willen we bewoners nog meer stimuleren zich bij klachten te laten testen. Testen is naast het naleven van de coronamaatregelen (afstand houden, handen wassen) belangrijk om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.