Terug in het Centrum: Paaltjes!

Aalsmeer – Een maand nu duren de werkzaamheden aan de riolering in de Weteringstraat. De leidingen zijn vervangen en er zijn buizen geplaatst voor wateropvang. Deze klus onder de weg is nu geklaard. Het grote ‘gat’ is weer dicht en de kruising in het Centrum kan bestraat gaan worden. Reeds een aanvang is gemaakt met het ‘stellen’ van de weg. Er zijn trottoirbanden geplaatst en hier is aan te zien dat de weg smaller gaat worden. Det trottoirs daarentegen worden een stuk breder en zijn, vast tot verbazing van velen, op de hoeken voorzien van paaltjes.

En dat is best vreemd, want vorig jaar was er nog het besluit van het college om een groot deel van de (overtollige) paaltjes in de gemeente te verwijderen. Een levendige discussie ontstond over overtollig of niet en her en der zwichtte het college om toch weer een aantal paatjes terug te plaatsen. Onder andere bij de kruising van de Weteringstraat werden voor het café en het restaurant weer betonnen paaltjes geplaatst voor de veiligheid. Niet te veel, anders zou het straatbeeld opnieuw verrommeld raken.

Hier wordt nu vast anders over gedacht, want alleen al aan de kant van café Joppe en de tandarts zijn maar liefst acht paaltjes geplaatst. Aan de kant van het Italiaanse restaurant wordt nog gewerkt aan de afwerking, maar nog eens acht paaltjes erbij zou zomaar kunnen.

Scherp door de bocht

Overigens is menig dorper blij met de terugkomst van de paaltjes. Het zorgt voor een veiliger gevoel bij het verlaten van de etablissementen. Er rijden best veel auto’s in het Centrum en sommige met een behoorlijke snelheid. Toen de paaltjes weggehaald waren, werd het mogelijk om de bochten ‘scherp’ te nemen. “Het was levensgevaarlijk. De auto’s reden bijna door Joppe en de pizzeria heen”, aldus Jolanda Bosch-Kooij, die in een reactie laat weten heel blij te zijn met de terugkomst van de paaltjes.

Keerlussen

De werkzaamheden aan de kruising zullen nog zeker een week duren. Heel benieuwd naar het uiteindelijke resultaat. Menigeen zal blij zijn als de Markt- en de Schoolstraat weer open gaan voor doorgaand verkeer in één richting. Nu mag in beide straten in twee richtingen gereden worden en dit geeft bij tijd en wijle een behoorlijke chaos, want probeer maar eens te draaien als op de keerlussen auto’s geparkeerd staan…