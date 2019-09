Tentdienst goed bezocht

Aalsmeer – De kop is er af. De eerste activiteit heeft in de feesttent op het Praamplein plaats gevonden. De Feestweek is zondag 8 september gestart met een speciale tentdienst, georganiseerd door zes verschillende Aalsmeerse kerken.

Niet alleen de Feestweek zelf viert feest ter ere van haar 25-jarig bestaan, ook de tentdienst werd voor de 25ste keer georganiseerd. Thema was ‘Connected’ en de ruim 1.400 aanwezigen werden getrakteerd op een feestelijk dienst met veel livemuziek.

Na afloop genoot het gezelschap, van jong tot oud, van een gezellig samenzijn onder het genot van koffie, thee en frisdrank. De beide organisaties kijken tevreden terug op deze eerste activiteit in de feesttent.

Foto’s: www.kicksfotos.nl