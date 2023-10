Tennistalent Valentijn bedankt donateurs

Aalsmeer – Het 11-jarige Aalsmeerse tennistalent Valentijn Roodenburg heeft onlangs een heel mooi bedrag opgehaald via het crowdfundingsplatform Talentboek van het Yvonne van Gennip Talent Fonds. Het is hét podium in Nederland waar sporttalenten met onder andere een NOC*NSF of bondsstatus van hun sportbond een profiel kunnen aanmaken om zichzelf te presenteren en om zo in contact te komen met mogelijke donateurs.

Valentijn is net als vorig tennisseizoen geselecteerd door de Nederlandse tennisbond (KNLTB) en traint in totaal 6 uur per week op het Nationaal Tennis Centrum (NTC) in Amstelveen. De overige 9 uur traint Valentijn bij zijn eigen tennisschool Hit It Tennis Academy die onder andere in Hoofddorp en Vijfhuizen trainingen verzorgt. Deze trainingsuren zijn nodig om kans te kunnen maken om de top te halen. Er is veel geld nodig om al deze trainingsuren en internationale toernooien te kunnen bekostigen.

Valentijn is daarom afgelopen voorjaar gestart met het crowdfundingsplatform Talentboek voor financiële steun. De afgelopen maanden hebben meerdere particulieren en bedrijven geld gedoneerd waarvoor Valentijn iedereen heel erg wil bedanken! De grootste donaties zijn afkomstig van twee bedrijven, namelijk Mica IT B.V. en Four Seasons Quality B.V.

Mica IT B.V. geeft aan met trots geld gedoneerd te hebben om Valentijn zijn grote droom om proftennisser te worden waar te kunnen maken. Het bedrijf zal hem de komende jaren blijven steunen op weg naar de top!

Met het gedoneerde bedrag heeft Valentijn voor tennisseizoen 2023/2024, dat begin oktober is gestart, weer een mooi trainingsprogramma kunnen opstellen waarbij hij net als afgelopen seizoen een aantal internationale toernooien zal gaan spelen. Het eerstvolgende Tennis Europe toernooi in de leeftijdscategorie -12 jaar start begin november in Brussel waar Valentijn met een klein groepje selectiespelers onder begeleiding van de KNLTB naar zal afreizen.