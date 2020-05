Team Sportservice brengt bewoners Zideris in beweging

Mijdrecht – Normaliter gaan bewoners van wooninstellingen naar werk of dagbesteding. Vanwege de Corona-maatregelen ligt dat nu stil. Bewoners zijn elke dag thuis. Dit is voor sommigen erg verwarrend en voor de begeleiding lastig. Om wooninstellingen te ondersteunen, stuurt Team Sportservice De Ronde Venen hen wekelijks leskaarten met daarop gezonde recepten, beweegspellen en ontspanningsoefeningen. Als klap op de vuurpijl kregen de bewoners van de woonlocatie van Zideris in Mijdrecht materialen om het oud-Hollandse stoepranden te spelen.

Afstand

“Op afstand proberen wij wooninstellingen zoveel mogelijk te ondersteunen. Met de leskaarten en video’s die wij, in sommige gevallen in samenwerking met sportaanbieders, aanleveren blijven ze actief”, vertelt buurtsportcoach Elzemieke van Empel van Team Sportservice. “Zideris gebruikt onze materialen fanatiek en probeert de bewoners daarmee in beweging te houden. Om ze daar extra bij te helpen, bracht ik ze twee ‘plastic’ stoepranden en een bal. Zo kunnen ze buiten zelfstandig aan de slag.”

Super leuk

Bij Zideris in Mijdrecht kunnen mensen met een beperking begeleid wonen. Ze krijgen een eigen appartement, en maken daarnaast gebruik van gezamenlijke ontmoetingsruimten. De stoepranden bleken hier een schot in de roos. “Hee! Dat deed ik vroeger altijd! Super leuk!”, werd er geroepen. Elzemieke bekeek het van een afstandje: “De stoepranden werden meteen neergelegd om ermee te spelen. Steeds meer bewoners kwamen kijken en daagden elkaar uit. Voor ik wist was er een hele competitie ontstaan.” (foto van Elzemieke van Empel)