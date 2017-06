‘Slinger ‘m er in’ wint Junior pramenrace

Aalsmeer – Wat was het een gezellige Junior Pramenrace zaterdag 17 juni en wat een prachtige, zonnige dag. In mooi uitgedoste pramen en bokken arriveerden de totaal 22 teams en de kinderen in de boten waren allemaal verkleed. Er arriveerden voetballers bij het Stokkeland, maar ook piraten, bruiden en bruidegommen, schippers, muzikanten, vloggers en onder andere ‘oudjes’. Geweldig!

De Junior Pramenrace is gewonnen door het team Slinger ‘m er in. Deze jongens en meisjes (bruidsmeisjes en -jonkers) kregen een grote beker en mogen uit eten in The Beach. Zij hebben het beste alle opdrachten uitgevoerd en de race gevaren in de snelste tijd. Op twee zijn de Junior Wijzen uit het Oosten geëindigd. Liefst twaalf jongens en meisjes op de bok en allemaal willen ze volgens het thema ‘Later als ik groot ben’ miljonair worden. Ook voor dit team een prachtige beker en allemaal een medaille. Plaats drie is voor Aaltje Bagger. “Eindelijk, net op tijd”, werd gezegd. Het team doet namelijk voor het laatste jaar mee en wint nu dan toch nog een keer een prijs. De vloggers waren bijzonder blij met deze derde prijs, ook een beker en medailles.

Aan alle deelnemende teams was als thuisopdracht meegegeven een vlog te maken. Er verschenen heel veel leuke en grappige filmpjes op facebook. Een zware klus voor het bestuur om in deze de uiteindelijke winnaar te kiezen. Het team New Kids on the Bok werd tot winnaar verkozen. Deze piraten die als ze later groot zijn ‘de poel gaan veroveren’ mogen uit eten in The Beach. De jury wachtte deze dag ook best een moeilijke taak, zoek maar eens de leukste uit, terwijl ze allemaal zo hun best hebben gedaan. De jury met burgemeester Jeroen Nobel en twee bakkers van Vooges kozen na lang beraad voor team De Huffertjes die de praam had omgetoverd in een ‘Vet Ship’ van De Vries scheepsbouw. De omkoopprijs is gewonnen door De Buurtmeisjes. Dit team heeft een puzzeltocht op het water uitgestippeld en het bestuur van de Juniorrace is uitgenodigd deze te gaan varen met als afsluiting een gezellig samenzijn op een eiland.

Voor pechvogels heeft het bestuur ook altijd een prijs klaar staan. Het is tot slot heel vervelend om de tocht niet te kunnen voltooien. Team OK-2 kreeg de pechprijs, genaamd het ‘gebroken trekkoordje’. De captain van dit team had nog echt een koordje gebroken ook. De rode lantaarn is voor het team dat het langst over de race heeft gedaan. Team Goet Foud vaarde maar liefst 2 uur en 27 minuten om de finish te bereiken. De jongens op de Amerika boot en maskers van president Trump mogen uit eten in The Beach.

Donderdag meer in de krant met natuurlijk veel foto’s van alweer editie dertien van de Junior pramenrace!

Foto: www.kicksfotos.nl. De winnaars: Team Slinger ‘m er in.