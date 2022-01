Team NL tiende op EK Handbal

Aalsmeer – De Team NL Handbalheren hebben hun laatste wedstrijd in de Main Round op het Europees Kampioenschap gelijk gespeeld tegen Kroatië: 28-28. Daarmee behaalde de ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson een historische tiende plaats. Bij rust had het team een voorsprong van 15-13. Een viertal spelers deden na een coronabesmetting weer mee: Rutger ten Velde, Iso Sluijters, Samir Benghanem (van Greenpark Aalsmeer) en Jeffrey Boomhouwer (oud-speler handbalvereniging Aalsmeer).

Het is Kroatië dat beter uit de startblokken schietm naar dankzij snelle tegenaanvallen komt Nederland terug in de wedstrijd door goals van Tom Jansen en Dani Baijens. De snelle tegenaanval van Nederland blijft een groot wapen. Na tien minuten in de eerste helft scoren beide ploegen beurtelings. Door scores van Luc Steins, Tom Jansen en Bobby Schagen staat Nederland weer voor (8-7). In de periode die erop volgt, lopen de Kroaten zich steeds meer vast op de Nederlandse dekking. Met Samir Benghanem in het hart van de verdediging. Met een schot in de kruising van Bobby Schagen gaan beide ploegen de rust in (15-13). Ivan Martinovic zorgde er persoonlijk voor dat de voorsprong van Nederland binnen enkele minuten weg was. Dankzij twee strafworpen en een hard schot van afstand kwam Kroatië weer langszij. Met nog tien minuten op de klok brak een spannende fase aan. Nederland moest winnen om het Europees kampioenschap te eindigen op plek zeven of acht. Ivan Martinovic had echter andere plannen en bracht de voorsprong voor het eerst op drie doelpunten in het voordeel van Kroatië. Nederland kan bij blijven door goals van Luc Steins (twee) en Samir Benghanem. Met nog enkele minuten op de klok ging Nederland met zeven aanvallers spelen en dankzij deze overtalsituatie wist Ivar Stavast met zijn eerste treffer de gelijkmaker te scoren (27-27). Met een verwoestend hard schot scoorde Tin Lucin de 28e treffer voor Kroatië. Luc Steins fopte de verdediging met een nepschot en schoot daarna simpel binnen bij de op de grond liggende keeper: 28-28. Door het gelijkspel is Nederland op de tiende plaats op het Europees kampioenschap geëindigd. Aanvoerder Samir Benghanem van Greenpark Aalsmeer scoorde twee maal. Hij en keeper René de Knegt kunnen de tijd nemen om bij te komen van hun EK-avontuur.

BeNe League

Aanstaande zaterdag 29 januari stond voor de BeNe League competitie de wedstrijd Aalsmeer tegen Volendam op het programma. Echter omdat beide teams spelers hebben die deelgenomen hebben aan het EK is besloten de wedstrijd niet door te laten gaan. Wanneer deze ingehaald wordt, is nog niet bekend.

Foto: www.kicksfotos.nl. Doelman René de Knegt van Greenpark Aalsmeer.