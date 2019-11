Team Multi wint ‘De Slag om Aalsmeer’

Aalsmeer – Het bedrijvenspel ‘De Slag om Aalsmeer’ is woensdag 13 november gespeeld bij de Lions Aalsmeer en Lions Ophelia. Bij het spel ligt de nadruk op samenwerking, kennis en gezelligheid.

In totaal namen 23 bedrijven, twee praktijken, de Historische Tuin en een politiek team met hierin leden van het CDA en de VVD deel. Voor de tweede keer is de ‘Slag om Aalsmeer’ gewonnen door het team van Multi Supplies.

De opbrengst ging dit jaar naar Stichting De Upside van Down en Down Town Ophelia. Aan het einde van de avond mocht een cheque in ontvangst genomen worden van liefst 1.700 euro en uiteraard zijn stichting De Upside en Down Town Ophelia hier bijzonder blij mee.

Cheque voor Down Town Ophelia (foto Lions)

“Het geld gaat goed besteed worden”, zo lieten de ‘getrakteerden’ weten. “Het geld gaat ingezet worden bij ons volgende evenement op 13 juni en de ondersteuning van de Jij & Ik Cadeauwinkel.