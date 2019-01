Team A of toch Team B wint autorally FCA

Aalsmeer – Een record aantal van 68 auto’s vertrokken afgelopen zaterdag 5 januari vanaf het parkeerterrein bij FC Aalsmeer voor de traditionele autorally. Deze 42e autorally stond dit jaar in het teken van de ‘Acht van Aelsmeer’. Alle deelnemers kregen een verhaal over het ontstaan en het wel en wee van deze oude Aalsmeerse handelsroute. Een heel mooi verhaal, maar niet op waarheid berust. In het verhaal zaten natuurlijk weer een paar instinkers.

Er zijn twee verschillende routes gereden met elk totaal verschillende gezichten. Zoals altijd moesten er onderweg vragen beantwoord worden, gezocht worden naar de kleur van een voordeur of wat is het huisnummer bij de boom met de gele appeltjes?

Nadat de beide routes door iedereen gereden was kon de balans opgemaakt worden door de organisatie. Nadat FCA-voorzitter Eef Niezing zijn nieuwjaars-toespraak had gehouden was het tijd voor de uitslag van de autorally.

De derde plaats was voor Bart, Lars en July op gelijke hoogte met Stefan, Sietse, Teun & Joost, zonder Martijn. Net zoals vorig jaar werd Need 2 Feed tweede en de eerste prijs ging dit jaar naar Team A of toch team B.

De volledige uitslag staat op de website van FC Aalsmeer. Wederom een geslaagde dag en omcirkel 4 januari 2020 alvast in de agenda voor de 43e autorally!