TCU speelt in op groei padelsport

Uithoorn – Tennisvereniging TCU in Uithoorn heeft besloten om een aantal padelbanen aan te leggen. Een belangrijke stap om de vereniging toekomstbestendig te maken. Tijdens de algemene ledenvergadering is deze ontwikkeling enthousiast ontvangen.

TCU, gelegen in het prachtige Libellebos, beschikt over een van de mooiste tennisparken van de regio. De lommerrijke omgeving biedt een unieke setting voor sporters die van natuur en beweging houden. Het toevoegen van padelbanen geeft een nieuwe impuls aan de vereniging.

De populariteit van padel

Padel is de snelst groeiende sport in Nederland. Padel heeft in korte tijd duizenden liefhebbers aan zich weten te binden. Bij veel padelaccomodaties bestaan lange wachtlijsten. Door zelf padelbanen te realiseren, speelt TCU slim in op deze trend. Naast de klassieke tennisbanen kunnen leden straks ook kiezen voor padel, waardoor de vereniging aantrekkelijk blijft voor een breed publiek.

Voorbereidingen in volle gang

Voordat de eerste bal in de glazen padelkooi is geslagen, zijn er nog enkele stappen te zetten. TCU hecht veel waarde aan een goede relatie met de omwonenden en gaat met hen in gesprek. Het voorkomen van geluidsoverlast staat daarbij centraal. Daarnaast moeten de benodigde vergunningen worden aangevraagd. De verwachting is dat deze zaken deze zomer rond zijn, zodat de banen snel aangelegd kunnen worden.

TCU biedt dan verschillende lidmaatschapsvormen, zoals tennis-only, padel-only of een duo-lidmaatschap voor beide sporten. Nieuwe padelleden worden net als tennisleden een onderdeel van de vereniging: er worden veel activiteiten georganiseerd, zoals toernooien en padelcompetitie en uiteraard zal er ook padeltraining worden gegeven. Blijf op de hoogte via www.tcuithoorn.nl.

Het toevoegen van padelbanen geeft een nieuwe impuls aan de tennisvereniging. Foto: aangeleverd.