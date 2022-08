Taxatiemiddag oude boeken in Aalsmeer

Aalsmeer – Op vrijdag 26 augustus vindt een taxatiemiddag oude boeken plaats in Hotel Chariot in Aalsmeer. Taxateur Arie Molendijk taxeert deze middag oude boeken, zoals oude (staten)bijbels, atlassen, geïllustreerde werken en reisboeken, handschriften, oude brieven, foto’s, ansichtkaarten en prenten.

De in den lande bekende taxateur werkt al jaren samen met de Vrije Universiteit, de Koninklijke Bibliotheek en andere bibliotheken en overheidsinstellingen. Regelmatig wordt hij gevraagd bibliotheken te taxeren voorafgaand aan een veiling.

Molendijk: “De taxaties die ik verricht, zijn zo mogelijk gebaseerd op recente opbrengsten van vergelijkbaar materiaal op veilingen. De taxaties vinden alleen plaats op mijn taxatiedagen, dus niet via foto’s, telefoon of per e-mail.”

De kosten voor een taxatie zijn vijf euro voor één tot ongeveer tien boeken of seriewerken. De taxatiekosten van grotere collecties/bibliotheken, die meer tijd in beslag nemen, variëren van 25 tot 50 euro. Molendijk vervolgt: “U krijgt altijd alle aandacht en uitleg. Een taxatierapport is zo nodig ook mogelijk, maar alleen voor waardevolle boeken met een waarde vanaf tweehonderd euro en tegen een van tevoren afgesproken tarief.”

Bezoekers zijn van harte welkom en worden vriendelijk ontvangen in het restaurant van hotel Chariot aan de Oosteinderweg 243 op vrijdag 26 augustus van 13.00 tot 15.30 uur. Vrije inloop zonder afspraak. Voor meer Informatie: www.molendijkboeken.nl