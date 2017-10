Taxatiedagen munten en penningen

Regio – Heeft u thuis nog ergens munten in een potje zitten en bent u altijd al nieuwsgierig naar de waarde ervan ? Op drie verschillende plaatsen in de regio zullen komend weekend kosteloze taxatiedagen van munten, penningen en bankbiljetten worden gehouden.

De vraag ‘Wat zijn uw munten waard’ kan dan beantwoord worden. De experts zijn Karel de Geus muntveilingen B.V. uit Veldhoven (040- 2123455), Romunt B.V. Numismatiek uit Roermond (0475-316010) en Mevius Numisbooks Int. B.V. uit Vriezenveen (0546-561322), samen goed voor meer dan 100 jaar aan kennis en ervaring.

Bankbiljetten

Zij taxeren kosteloos de door bezoekers meegebrachte munten, penningen en bankbiljetten op basis van de huidige marktwaarde. U kunt terecht op zaterdag 14 oktober in De Vrijburcht, Vrijburglaan 2 te Heemskerk, op zondag 15 oktober in het Noorddamcentrum, Noorddammerweg 1 te Amstelveen en op maandag 16 oktober in Hotel De Beurs, Kruisweg 1007 te Hoofddorp, telkens van 13.00 tot 17.00 uur.

Men kan zich tijdens deze dagen ook vrijblijvend laten informeren over inlevering voor internationale muntenveilingen of eventuele verkoop na legitimatie. Alle dagen is de entree gratis. Zie voor meer informatie ook de website www.munttaxatie.nl.