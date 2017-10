Taxatie oude boeken in bibliotheek

Aalsmeer – Heeft u oude boeken, bijbels, handschriften, ansichtkaarten of prenten in huis? En bent u altijd al nieuwsgierig geweest naar wat deze materialen waard zouden zijn? Pak ze dan goed in en neem ze mee daar de bibliotheek.

Taxateur, antiquaar en veilinghouder Arie Molendijk is aanstaande zaterdag 21 oktober aanwezig in de bibliotheek in de Marktstraat om oude boeken te taxeren. De taxatie wordt zoveel mogelijk gedaan aan de hand van recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde van de boeken is afhankelijk van de druk en de staat waarin het boek verkeert.

Met enige regelmaat komen er op dit soort dagen uiterst zeldzame werken voor de dag en soms doemen zelfs geheel onbekende boeken op. Arie neemt voor iedereen, één voor één, de tijd om een duidelijke taxatie te geven van de meegebrachte materialen. Mochten er interessante werken tussen zitten dan kunnen deze direct verkocht worden. Voor een eventuele restauratie kan een afspraak gemaakt worden. Heel zeldzame boeken kunnen in aanmerking komen voor een taxatierapport voor de verzekering. Zo’n rapport kan dezelfde dag worden opgemaakt.

Arie Molendijk heeft inmiddels bijna 1.000 taxatiedagen op zijn naam staan. De toegangsprijs bedraagt vijf euro per persoon, ter plekke aan hem te voldoen ongeacht het aantal te taxeren boeken. Kom zaterdag 21 oktober met oude boeken naar de bibliotheek in de Marktstraat. Inloop tussen 13.00 en 16.00 uur. Deelname en wachttijden zijn afhankelijk van de opkomst.