Tavenu organiseert steelbandfestival

De Kwakel – Op dinsdag 6 juni gaat Tavenu in het Zwarte dorp en/of in de Oker langs de deuren om donateurs te werven en tegelijkertijd reclame te maken voor het steelbandfestival dat op zaterdag 17 juni in De Kwakel wordt georganiseerd.

Deze dag zullen er naast de steelband van Tavenu nog elf steelbands optreden uit binnen- en buitenland. Uit Nederland onder andere de steelband van de Koninklijke Marine en de Politiesteelband. Verder twee steelbands uit Zwitserland, twee uit Engeland en één uit Duitsland. Het programma begint om 12.00 uur op zaterdag 17 juni en duurt tot middernacht. Tussen de steelbandoptredens door zullen de danseressen van Jazz & Showballet Nicole weer enkele optredens verzorgen. Om alvast in de stemming te komen zal de (loop)steelband van Tavenu spelend door de wijk gaan. Bij slecht weer zal de donateursactie een week later plaatsvinden.