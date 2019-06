Talentenjacht en circus in Elsrijk

Amstelland – Op zondagmiddag 7 juli trakteren kinderen van Circusschool Prepiste op een spectaculaire show in openluchttheater Elsrijk in Amstelveen. Daarnaast kan deze middag genoten worden van een greep uit de vele lokale talenten, in de show ‘Elsrijk ’s Got Talent’. Deze middag presenteren zij hun kunsten aan een het publiek. De muzikale leiding is in handen van Ed Boekee. Gastoptredens zijn er van Lennart de Geus en Nien Besselink.

Het theater opent de deuren om 14.30 uur, aanvang programma 15.00 uur. Kaarten a € 5,- aan de zaal. Houders van een Amstelveen- of Aalsmeerpas krijgen korting. Het uitgebreide programma met aanvangstijden en meer nieuws is te vinden op de website www.openluchttheaterelsrijk.nl.