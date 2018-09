Takken van bomen door korte storm

Aalsmeer – De korte storm vrijdag 21 september heeft de brandweer van Aalsmeer weer gevarieerd aan het werk gezet. De vrijwilligers van het korps zijn even over drie uur in de middag uitgevaren om een onbestuurbare boot op de Westeinderplassen te redden. De boot dreigde op de rotsblokken lek te slaan. De brandweer heeft de boot op sleeptouw genomen en het vaartuig naar een veilige haven gebracht.

Daarna werd koers gezet in de auto’s naar de Fuutlaan. De storm had hier schade aan een boom veroorzaakt. De boom was voor een deel op de weg beland en de brandweerlieden hebben de takken van de straat gehaald, zodat doorgang weer mogelijk was.

Op diverse plaatsen in de gemeente zwaaiden tijdens de korte storm de takken van bomen gevaarlijk heen en weer. Het is gelukkig tot lichte schade gebleven. Wel takjes en takken op de wegen, maar de bomen zelf hebben stand gehouden. Onder andere in de Apollostraat is een dikke tak van een boom afgebroken. Heel indrukwekkend vond de jeugdige inwoner op bijgaande foto!